Un Posto al Sole, anticipazioni della settimana: Michele e Niko, che succede?

Alberto prova a riottenere il lavoro dopo esser stato licenziato da Barbara. È sotto pressione per non aver versato gli alimenti a Clara, che intanto sta provando a farsi una vita senza di lui.

Franco vorrebbe sorvegliare Pietro Abbate. Pensa di aver trovato indizi a proposito della morte di Ernesto, ma Ferri non è dalla sua parte: questi infatti vorrebbe soltanto andasse a buon fine la trattativa per la cessione dei terreni dei Cantieri. Una trattativa che però riserva cattive sorprese e non soltanto per lo stesso Ferri. Franco continua a indagare, ma rischia di mettersi in pericolo.

Intanto Mariella e Guido provano a far riappacificare Bice e Cerruti. Bianca si comporta sgarbatamente con Irene, e Giulia cerca di capire il perché.