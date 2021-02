Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dall'1 al 5 marzo

Franco recupera il denaro per estinguere il debito di gioco di Nunzio e decide di partire insieme a lui per la Sicilia.

Tra Alberto e Clara è crisi profonda, e lei chiama Patrizio in suo aiuto. Succede qualcosa tra loro: un bacio dà il via ad una frequentazione non soltanto pericolosa, ma che fa anche entrare in crisi lo stesso Patrizio: il ragazzo infatti si ritrova nel frattempo anche a pensare a Rossella che, pentita di averlo offeso, sta provando in tutti i modi a riavvicinarsi.

Proprio Rossella ha nel frattempo terminato la prima stesura della tesi, ma il suo lavoro lascia perplesso il professor Volpicelli.