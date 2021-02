Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 febbraio

Nunzio è sicuramente tra i protagonisti di questa nuova settimana di Un Posto al Sole. Il figlioccio di Franco Boschi ha deciso di partecipare alla partita di poker, mentendo al suo mentore che intanto si prepara per andare a Venezia.

Niko nel frattempo fa di tutto per far emergere la verità sul conto di Emil Stoian, finché questi non viene scarcerato.

Questo mentre, giorno dopo giorno, tra Michele e Silvia sembra andare sempre peggio.