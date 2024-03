Nino D'Angelo e il possibile duetto con Ghali: "Me lo avevano proposto, ma volevano farmi cantare in italiano"

Ospite della trasmissione "Verissimo", in onda su Canale 5, Nino D’Angelo ha parlato dei pregiudizi che ha vissuto nel corso della sua carriera a causa della scelta di cantare in napoletano: "Il pregiudizio è stato la montagna più grossa da scalare. Ho partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1986. Avevo tutti contro perché cantavo in napoletano, volevano che traducessi la canzone in italiano, a un certo punto ho pensato di mollare, di tornare a casa", ha ricordato il cantante.

"Adesso si usa cantare in napoletano, ma allora no. Io ero il terrone d'Italia", ha affermato l'artista partenopeo.

Poi la rivelazione: "Quest'anno mi avevano proposto anche di cantare con Ghali, ma volevano farmi cantare in italiano. Io sono orgoglioso di essere italiano, ma sono soprattutto napoletano. Sapessi quanto è bello essere napoletani".