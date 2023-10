Angelina Mango: "Ho sempre tifato Napoli. Contenta che il mio tour parta proprio da qui"

Parte da Napoli, al Duel Club, il "Voglia di vivere" tour di Angelina Mango. La giovane artista lucana, grande rivelazione della scorsa edizione del talent show "Amici", ha parlato del suo legame con la città partenopea nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Ho sempre tifato Napoli, sono cresciuta ad un’ora e mezzo da qua. Però faccio fatica a seguire il calcio. Sono venuta a Napoli a Ferragosto, avevo tre ore tra un aereo ed un treno e sono stata a Spaccanapoli per respirare l’aria napoletana. 'Che t’o dico a fa’? Questa canzone parla di scelte prese per amore, di scelte inconfutabili. Napoli è come se fosse una persona, è una città umana e sensibile. Mi sembrava il posto giusto dove ambientare questa storia. La protagonista della storia è una ragazza che prende in giro una situazione in cui si trova, esorcizza questa cosa ballando e con la felicità. Mi piace il fatto che il mio tour parta da Napoli. Il lavoro che c’è dietro non riesco a spiegarlo bene. Ad Amici fu una full immersion, ma non vi nascondo che il resto della mia vita non è che sia stata diversa. Ho iniziato a scrivere canzoni a 6 anni. Io idolo dei bambini? E’ una cosa fantastica. Dal mio tour mi aspetto il panico, abbiamo messo su uno spettacolo abbastanza matto. La musica è bella perchè non si pone limiti”, ha raccontato Angelina.