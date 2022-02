L'amica geniale 3, le anticipazioni sugli ultimi due episodi: sorpresa nel finale

Si avvicina l'ultimo appuntamento con L'amica geniale: domenica 27 febbraio andranno infatti in onda, su Rai1, gli episodi finali 7 e 8 della terza stagione, ed è trepidante attesa tra i fan dell'adattamento tv dei romanzi di Elena Ferrante.

Questa volta vedremo l'aggravarsi della crisi del matrimonio di Elena (Margherita Mazzucco) con Pietro (Matteo Cecchi), che la tratta come se fosse nulla più di una serva. Arriva un colpo di scena: Nino Sarratore (Francesco Serpico) riesce a risvegliare la passione di Elena per lui. Questa, intanto, riprende finalmente a scrivere.

Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino, e lui le dà i suoi pareri sul manoscritto. Nell'occasione lei scopre anche che il marito non lo ha letto, e inizia ad attaccarlo in maniera velata. La reazione di Pietro non si lascia attendere, ed è di quelle che convincono ancor di più Elena di quanto provi per Nino.

La fine della stagione non coinciderà con la fine della serie dedicata a Elena e Lina. Stando alle anticipazioni, dal 2022/23 L'amica geniale tornerà con una quarta stagione, prima parte del quarto ed ultimo libro della quadrilogia, “Storia della bambina perduta”.