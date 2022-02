Finale di stagione de L'Amica Geniale, il regista: "Margherita e Gaia domenica usciranno di scena. Meritano solo applausi"

"A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi". E' il tweet di Daniele Luchetti, regista della terza stagione de L'Amica Geniale sulla serie tv.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco come era già previsto lasceranno l'Amica Geniale dopo le due puntate conclusive di domenica 27 febbraio. La loro bravura e crescita professionale sono indiscutibili e le critiche di chi non le vede a loro agio nell'interpretazione di madri di famiglia, vista la giovane età nella vita reale, appaiono pretestuose.

E' partito però il toto nuove attrici che prenderanno il loro posto nella serie. Negli scorsi giorni Serena Rossi ha rivelato di non essere stata selezionata per la parte di Lila, con suo grande dispiacere, perchè troppo concentrata su Mina Settembre. Inoltre è consuetudine del casting preferire profili di attori e attrici che non sono già troppo affermati per evitare di distogliere l'attenzione sul personaggio.

La quarta e ultima stagione della serie tv, tratta dall'ultimo libro della tetralogia, Storia della bambina perduta, è già in lavorazione e dovrebbe andare in onda tra l'autunno del 2023 e la prima metà del 2024.