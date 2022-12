Achille Lauro in concerto in teatro a Napoli: l'annuncio

Gli esclusivi eventi a teatro Achille Lauro Unplugged di gennaio a Roma e Milano si estendono anche nel mese di febbraio triplicando gli appuntamenti sia a Roma che a Milano e aggiungendo altre 5 imperdibili date sui palchi di Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze.

Le occasioni per ascoltare live la performance di Achille Lauro in una nuova versione intima ed essenziale nel 2023 saranno quindi il 22, 26 gennaio e 17 febbraio (nuova data) all’Auditorium Parco della Musica di Roma - Sala Santa Cecilia, il 24, 25 gennaio e 14 febbraio (nuova data) al Teatro degli Arcimboldi di Milano e inoltre il 2 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli (nuova data), il 3 febbraio al Teatro Team di Bari (nuova data), il 13 febbraio all’Europauditorium di Bologna (nuova data), il 20 febbraio al Teatro Colosseo di Torino (nuova data) per terminare il 23 febbraio al Teatro Verdi di Firenze (nuova data).

I biglietti delle nuove date saranno disponibili su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.