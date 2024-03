Stefano De Martino sul rapporto con Belen: "Siamo in allontanamento, i drammi sono altri"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Messaggero, in cui ha parlato anche dell'ipotesi Sanremo, Stefano De Martino ha risposto anche ad una domanda sui rapporti con l'ex moglie Belen Rodriguez.

"Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri", ha spiegato lo showman napoletano.