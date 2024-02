Paola Turci pazza di Francesca Pascale: "Non avevo mai amato prima una donna"

Paola Turci racconta come è nato l'amore con Francesca Pascale, diventata sua moglie nel luglio 2022. Dalle pagine di Vanity Fair, l’artista racconta il primo incontro avvenuto a Torino, la sera del debutto del suo tour teatrale.

“Non avevo mai amato prima una donna”, precisa la cantante che però non nasconda il grande feeling nato subito con la sua compagna. “Siamo state subito intime. Non è che ci siamo dette chissà che cosa, non me lo so spiegare, ma avevo voglia di rivederla”.

“Non mi sono mai sentita né lesbica, né bisessuale, né etero: sono solo innamorata della donna che ho sposato, sento finalmente di avere fatto la scelta giusta”, ha ancora precisato la Turci. La cantante, infine, ha anche ricordato le emozioni vissute il giorno del matrimonio: “Abbiamo pianto tantissimo. Per vivere quel momento è valsa la pena di unirsi”.