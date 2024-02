Valentina Nappi rivela: "Più difficile fare porno che fare l'attrice normale"

Valentina Nappi, 33enne attrice porno e non solo, è stata ospite nella puntata di Say Waaad? su Radio Deejay, qualche giorno fa, per presentare Pensati Sexy, la nuova commedia al femminile disponibile su Prime Video dove recita interpretando sé stessa. Nel corso della chiacchierata, ha parlato della sua carriera e ha raccontato divertenti aneddoti che accadono sul set.

"Per me far porno è stato ed è un modo per esplorare la mia sessualità e il mondo, per cercare di cambiare l’approccio irrazionale che abbiamo verso il sesso. Non capivo perché tutte le donne della mia famiglia fossero ossessionate dalla mia “purezza”. Però poi parlavano continuamente di sesso, tutto il tempo. Erano casalinghe represse che non facevano altro che parlare di sesso. Io non capivo neanche l’odio che percepivo in classe quando dicevo di aver visto un porno. Non ho fatto del male a nessuno, qual è il problema? Stavo studiando fashion design, poi ho capito che la moda non mi interessava davvero", ha raccontato la Nappi.

Così, nel 2011, ha deciso di inviare una mail a Rocco Siffredi. Da lì la sua vita è cambiata. Oggi Valentina Nappi è sposata da quattro anni: è convolata a nozze nel settembre 2020 con Giovanni Lagnese, dopo tanti anni di fidanzamento. Da attrice hard, Valentina Nappi è diventata anche un’attrice “classica” in Pensati sexy, dove interpreta se stessa. Anche se, spiega, è molto più difficile lavorare sui set a luci rosse che recitare normalmente:

"C’è quest’idea che se fai film hard non sei un’attrice, invece è assolutamente più difficile far porno che fare l’attore normale. Un bravo attore porno, se ci si mette, può fare qualsiasi cosa. Perché eccitarsi a comando non è una cosa facile, soprattutto credo per gli uomini. Il dover amare qualcuno a comando per due o tre ore, che però magari in realtà ti sta sul ca**o, non è una cosa semplice. Infatti la maggior parte degli attori mainstream si rifiutano di fare scene di sesso", ha ancora raccontato.