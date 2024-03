Stefano De Martino a Sanremo? La risposta dell'ex ballerino: "Ne sarei felice"

Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo il prossimo anno? Il nome dell'ex ballerino di Amici è circolato in sieme ad altri nelle ultime settimane. Ma quanto c'è di vero? A fare chiarezza è lo stesso De Martino che, in un'intervista a Il Messaggero, ha dichiarato: "Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina.

Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l'avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela", ha detto. De Martino ha poi rivelato che gli piacerebbe vedere Paolo Bonolis alla conduzione della kermesse musicale, anche se sogna il duo - tutto al femminile - con Laura Pausini e Paola Cortellesi.