Enzo Dong e la "posteggia" a Mara Venier in diretta: la reazione della conduttrice

Simpatico siparietto alla corte di Mara Venier, ieri, nel corso di Domenica In. La conduttrice ospitava non soltanto Gigi D'Alessio, ma con lui anche 10 rapper tra coloro i quali hanno collaborato con lui all'ultimo disco "Buongiorno" (ovvero i vari Boomdabash, Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, J-AX, Lele Blade, MV Killa, Rocco Hunt, Samurai Jay e Vale Lambo).

Ed è stato proprio il popolare rapper partenopeo Enzo Dong a suscitare ilarità in studio quando ha mostrato palesemente tutto il suo interesse per Mara Venier. La conduttrice subito ha indagato sull'età del suo corteggiatore, il quale si è detto da poco maggiorenne incassando quindi subito il rifiuto divertito di "zia Mara".

In realtà Enzo Dong, conosciuto soprattutto come autore dei pezzi “Secondigliano regna” e "Higuain", è un classe '90 oramai sulla scena da anni. Da qui la collaborazione al superdisco di D'Alessio. Peraltro in un suo brano, "Italia Uno", il cantante aveva già citato la Venier, dalla quale è evidentemente affascinato.