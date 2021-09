Cattedra Unesco a Napoli, i primi due anni di attività

Al via nuovi progetti contro l'obesità e per gli adolescenti. Con la Regione partiranno i borghi del benessere

"In questi due anni abbiamo messo in campo tante iniziative con l'aiuto di tanti amici che si sono aggiunti al gruppo fondatore del progetto della cattedra Unesco e già ci troviamo pronti a nuovi obiettivi che vorremmo fossero portati avanti a partire dal gruppo di Napoli per il resto del mondo", così commenta i due primi anni di attività dell'istituzione Annamaria Colao, chairholeder della Cattedra Unesco oltre che ordinario di Endocrinologia e Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia della Federico II di Napoli.

Tra i progetti messi in campo la Colao evidenzia in particolare quelli contro l'obesità che sta diventando una pandemia di tipo globale, per la protezione dechairholderlla salute femminile e per l'educazione alla salute degli adolescenti. "Intendiamo coniugare la tutela del nostro ambiente, la nostra tradizione, la nostra salute ma anche la nostra economia - spiega la Colao - a L grande squadra della cattedra Unesco è già pronta a queste nuove sfide grazie al lavoro, all'intelletto e all'energia dei tantissimi amici e colleghi, solo medici ma di tutte le branche dello scibile umano".

Focus sul futuro

Tra i tanti progetti futuri, la Colao sottolinea quello riguarderà gli adolescenti dalla loro salute, all'alimentazione all'educazione sessuale, allo sport. Una grande iniziativa riguarderà anche gli orfani che intendono studiare e, su proposta del vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, una grande operazione di rilancio dei borghi come luoghi del benessere.

Numerose le testimonianze di chi ha contribuito e di chi nel prossimo futuro è già al lavoro per attuare una progettualità resa ancor più concreta dalla rete costruita attorno alla cattedra Unesco presieduta dalla professoressa Colao. Mara Carfagna (Ministro per il SUD e la coesione territoriale), con un video, ha portato i suoi saluti ai numerosi ospiti tra i quali Anna Iervolino (DG AOU Federico II), Giovanni Lombardi - Presidente della Tecno Srl, Pasquale Antonio Riccio - Campus Salute Onlus, Tommaso Mandato e Valentina de Giovanni - Sportform e AMI, Gianmaria Ferrazzano - SIOI, Francesca Marino - My Social Recipe, Giovanni Lombardi - Nefrocenter, Enrico Maria Borrelli - Amesci, Ivan Gentile - Università Federico II di Napoli, Rosario Pivonello - Università Federico II di Napoli, Giovanna Muscogiuri - Università Federico II di Napoli.