Parte il 25 maggio il Corso Universitario di aggiornamento in Medicina Estetica Globale

Il 25 maggio è la data d’inizio del Corso Universitario di aggiornamento in Medicina Estetica Globale, di cui sono aperte ancora le iscrizioni, rivolto ai laureati in Medicina ed in Odontoiatria.

Il corso si articolerà in lezioni online e lezioni pratiche in presenza con la partecipazione attiva dei discenti.

Direttore Scientifico del Corso è il Professore Francesco D’Andrea, Coordinato dal Dott. Antonio Zaffiro e dalla Dott.ssa Mirella D’Andrea

Il corso ha durata annuale, con un impegno complessivo pari a n 200 ore, divisa in moduli teorici e pratici. La didattica sarà articolata come di seguito:

Giornata introduttiva in presenza presso L’Università Federico II di Napoli;

Lezioni teoriche su piattaforma online erogate in modalità asincrona, corredate da materiale didattico fornito dai docenti e protetto da Copyrights;

Attività pratica tutorata svolta dai discenti su modelli anatomici;

Attività pratica tutorata svolta dai discenti sui propri pazienti, previo consenso informativo;

Esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università di Napoli Federico II, con il rilascio dei Diplomi con timbro universitario;

La frequenza dell’intero corso da diritto, previo superamento della prova finale, all’acquisizione di 50 crediti ECM sul triennio 2023-2025, e all’ottenimento dell’attestato finale del Corso con timbro universitario. La frequenza di uno o più moduli, non per l’interezza del corso, non da diritto all’acquisizione dei crediti ECM né all’attestato finale del corso; sarà rilascitato, ai discenti, i quali completeranno solamente uno o piu’ moduli, l’attestato di frequenza relativamente al/ai modulo/i frequentato/i.

Per info MOOXI Srl: mooxisrlformazione@gmail.com