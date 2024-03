Pasqua, scuole chiuse dal 28 marzo al 2 aprile in Campania

In occasione delle festività di Pasqua le scuole resteranno chiuse in Campania dal giovedì 28 marzo al 2 aprile 2024. Gli studenti rientreranno dunque in classe direttamente mercoledì 3 aprile.

Il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2023-2024 gioca un ruolo chiave nella determinazione dei giorni di pausa per il personale scolastico e gli studenti, assieme ovviamente alle decisioni dei collegi docenti e alle festività nazionali stabilite dall’ordinanza ministeriale.