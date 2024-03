A scuola di Criminologia con gli esperti dei Carabinieri

Presso il Complesso dei Santi Marcellino e Festo, a Largo San Marcellino, è stato firmato il protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II, rappresentato dal direttore Prof. Vittorio Amato, e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato dal comandante provinciale generale di Brigata Enrico Scandone per la regolazione delle attività di didattica nei moduli specialistici, nei laboratori e per la ricerca, relativamente al Corso di laurea Magistrale interclasse in "Scienze criminologiche, investigative e di contrasto ai crimini informatici".

Il Protocollo consente agli studenti del Corso di Laurea di usufruire dell’esperienza operativa, investigativa e di intelligence dell'Arma, acquisita nella sua lunga storia di prevenzione e contrasto alle diverse forme del crimine e della criminalità.

L'Arma, in particolare, metterà a disposizione ufficiali e personale altamente qualificato per formare gli studenti circa le tecniche di investigazione, analisi della scena del crimine e sicurezza informatica, cooperando nello scambio delle conoscenze, delle problematiche normative connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Alla cerimonia, con i firmatari del protocollo, sono intervenuti rappresentanti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, il Coordinatore del Corso di Laurea Prof. Giacomo Di Gennaro e, in rappresentanza del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, il Prof. Antonio Pescapé.