Università Federico II, come iscriversi all'anno accademico 2022/2023

È SegrePass il sistema che permette di accedere ai servizi di immatricolazione e iscrizione alla Federico II da qualsiasi postazione telematica fissa o mobile. Tutti gli studenti che intendono frequentare un corso di laurea dell'Università degli Studi di Napoli Federico II dovranno utilizzare la procedura di iscrizione in rete accedendovi attraverso Segrepass.

La modalità d'iscrizioni telematiche può essere utilizzata solo per immatricolarsi ai corsi di laurea ad accesso libero mentre, per le lauree a numero programmato la procedura si differenzia in termini di modalità e termini di scadenze.

I servizi accessibili da Segrepass sono:

? presentazione delle istanze di partecipazione alle selezioni per l'accesso a corsi di studio a numero programmato

? immatricolazione

? segreteria online (piano di studi, prenotazione esame, pagamento tasse ecc.)

La pagina di accoglienza del servizio può presentarsi in due forme diverse: per utenti nuovi o per utenti studenti. Una volta che l'utente si è autenticato con successo, il sistema gli applica un profilo tra i due disponibili (utente nuovo o studente) e viene mostrato il menu di accesso ai servizi disponibili.

Tutti gli stranieri che intendono iscriversi devono invece contattare via mail le segreterie studenti.

All'ateneo federiciano ci si può iscrivere dal 1° settembre al 31 ottobre. Il 31 ottobre è il termine ultimo per effettuare le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso libero (triennali ed al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) e le iscrizioni agli anni successivi al primo di tutti i corsi di studio, nonché i passaggi ed i trasferimenti di corsi di studio, senza il pagamento del contributo sanzionatorio.

Corsi di studio ad accesso programmato

Per accedere ai corsi di laurea delle professioni sanitarie (triennali) occorre inviare le domanda entro le 12 del 31 agosto 2022. Le prove si svolgeranno giovedì 15 settembre 2022.

Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, domande entro le 12 del 25 agosto 2022. La prova è prevista per il 5 settembre 2022.