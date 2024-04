Payroll Specialist, tra le professioni più richieste in Italia: corso di alta formazione a Napoli

Tra le dieci professioni più richieste attualmente in Italia (secondo Indeed, il portale principale per chi cerca lavoro) c’è il payroll specialist, ovvero l’addetto paghe e contributi. Sul mercato questa figura professionale è molto richiesta, nonostante sia poco conosciuta.

“La figura del payroll specialist è difficile da reperire sia perché i giovani non si avvicinano più alla professione sia perché non è ancora ben riconosciute all’interno dell’amministrazione aziendale. Nonostante questo il mercato le richiede. Si tratta di un professionista che svolge una funzione di coordinamento, di mediazione col personale lavorativo aziendale oltre ad occuparsi di tutto ciò che concerne le buste paga”, ha spiegato Enrico Carrieri, Segretario della Commissione Lavoro e Previdenza dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Napoli.

La PSB, ente che offre servizi diversificati tra consulenza e formazione, lancia a Napoli un corso di alta formazione dal titolo “Payroll Management”, dedicato oltre che ai commercialisti, addetti all’amministrazione e consulenti aziendali anche ai giovani diplomati/laureati. Il Master è stato presentato da Maurizio Arcuri, Direttore Commerciale PSB, durante il convegno “La gestione del welfare aziendale e altre forme di work life balance” organizzato dall’ODCEC, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli.

“Questo Master nasce da un rapporto con l’Odcec e da una loro esigenza che era quella di reperire figure competenti nel campo del payroll management, esigenza che abbiamo riscontrato appartenere anche alle aziende. Questo Master è un perfetto esempio di come il mondo della formazione si possa integrare col mondo del lavoro per reperire competenze attese. Inoltre, si tratta di un percorso che abbiamo voluto fortemente in presenza, laddove oggi le competenze si trasferiscono principalmente in dad: partecipare ad una attività formativa in presenza facilità il trasferimento di competenze che non sono solo tecniche ma anche relazionali”, commenta Maurizio Arcuri, Direttore Commerciale PSB.

Tra le novità che emergono e che rendono unico il Master nel suo genere vi sono: l’organizzazione dell’attività direttamente con l’Ordine dei Commercialisti e con la Commissione di Studio specifica dell’Ordine Lavoro e Previdenza coinvolgendo anche gli avvocati giuslavoristi dell’AGI e i giovani commercialisti dell’Unione di Napoli, funzionari Inail e Inps; il tirocinio inoltre è organizzato già con gli studi; il Master è solo in presenza e per un numero di 15 allievi massimo; al termine del corso, per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione, ma in più i giovani diplomati e laureati partecipanti che avranno superato con successo l’esame finale avranno la possibilità di accedere ad un tirocinio retribuito extracurriculare della durata di 6 mesi presso studi professionali o aziende della Regione Campania.

La durata totale è di 25 giorni + 15 ore di stage. Il percorso – diviso in 7 moduli – partirà il 23 maggio 2024. Per ogni informazione visitare il sito www.psbsrl.it

“La PSB ritiene che la figura del commercialista sia alla base dell’azienda e della piccola e media impresa italiana. Il nostro rapporto con l’Odcec Napoli è ormai ben consolidato e mira a rendere il commercialista sempre più formato e rispondente alle esigenze del mercato”, ha concluso Alfonso Santillo, fondatore di PSB.