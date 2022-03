Weekend a Napoli d'arte, spettacoli e sport: cosa fare dall'11 al 13 marzo

Con la Randonnée di Napoli si apre ufficialmente il Napoli Bike Festival 2022, all'ex Base Nato in programma un grande evento gratuito dedicato a sport e inclusione, Francesco Cicchella è ancora in scena all'Augusteo fino domenica con il suo spettacolo Bis!, al Nest Anna Bonaiuto legge L'amica geniale e a Gragnano appuntamento con Choco Italia - il festival del cioccolato.

Nuovo fine settimana ricco di iniziative in città tra mostre, spettacoli, incontri e speciali iniziative gratuite: tutti eventi programmati nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) dall'11 al 13 marzo:

La Randonnée di Napoli apre il Napoli Bike Festival 2022

Domenica 13 marzo, di primo mattino, partirà la terza edizione della Randonnée di Napoli, primo evento ufficiale dell’XI edizione del Napoli Bike Festival. Centinaia gli appassionati che si sono iscritti, provenienti da ogni parte d’Italia. Il luogo di partenza è la Mostra D'Oltremare. Clicca qui per tutte le informazioni

Francesco Cicchella in scena all'Augusteo con Bis!

In scena ancora fino al 13 marzo, al teatro Augusteo di Napoli l’artista gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, con cavalli di battaglia come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, e tante performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita a uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Clicca qui per tutte le informazioni

Choco Italia, il festival del cioccolato

Sarà la città della pasta ad ospitare la seconda tappa della quarta edizione di Choco Italia 2022. A Gragnano arriveranno gli artigiani del cioccolato di tutta Italia, i quali si uniranno ai pasticceri ed ai cioccolatieri del posto. Una festa di eccellenze firmata dall’Associazione Italia Eventi. Sempre aperto, dalle ore 10 e fino a mezzanotte, Choco Italia aprirà le danze in Via Roma venerdì 11 marzo e proseguirà fino a domenica 13 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni

Claude Monet: The Immersive Experience

Visto il grande successo riscosso, la mostra internazionale “Claude Monet: the Immersive Experience” resterà a Napoli fino al 31 maggio. L’esposizione nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, è stata prorogata per l'ultima volta. Nuove convenzioni con La Feltrinelli e campania>artecard. Clicca qui per tutte le informazioni

Alluccamm, lo spettacolo di Pizzurro con le musiche di Gragnaniello

Sabato e domenica andrà in scena al Teatro Bracco di Napoli lo spettacolo Alluccamm, scritto e diretto dal regista Luca Pizzurro, con le musiche originali di Enzo Gragnaniello. I protagonisti, interpretati da Andrea Fiorillo e Mauro Collina, vestiranno i panni di Dolores e Jolanda due “femminielli” che vivono nel cuore dei quartieri spagnoli dopo l’armistizio dell’8 settembre del ’43. Uno spettacolo che racconta di solitudine, povertà, prostituzione, guerra e non solo. Clicca qui per tutte le informazioni

We Can Sport, un grande evento gratuito dedicato a sport e inclusione

Sabato 12 marzo, dalle 10:00 alle 13:30 presso l’ex base Nato di Bagnoli, si terrà “We Can Sport”, il primo evento di sport e inclusione totalmente gratuito e aperto a tutti. Organizzato da Enecta Free Fitness Napoli in collaborazione con Baskinsieme per promuovere il benessere fisico e mentale delle persone di qualsiasi età, sesso, forma fisica e provenienza. Una mattinata dedicata allo sport, con lezioni tenute gratuitamente da coach professionisti. Clicca qui per tutte le informazioni

Anna Bonaiuto legge L'amica geniale

Il caso letterario che ha travolto milioni di lettori in tutto il mondo è al centro dell’appuntamento con Anna Bonaiuto, l’ospite speciale che il 12 marzo leggerà “L’amica geniale” di Elena Ferrante al Nest. Clicca qui per tutte le informazioni

A Capodimonte, tra arte e natura

Sarà aperto, anche questo fine settimana, il meraviglioso Museo di Capodimonte. Un'occasione per poter ammirare - oltre alle stupende collezioni del sito - il nuovo allestimento dell'Appartamento Reale, la mostra Andrea Bolognino. Cecità, accecamento, oltraggio [clicca qui per tutte le informazioni] e The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell’artista Cecily Brown [clicca qui per tutte le informazioni]. Da non perdere, inoltre, una passeggiata rilassante e rigenerante tra gli splendidi viali del Real Bosco, che resterà aperto tutti i giorni, osservando i consueti orari.

Non ci resta...che ridere in scena al Totò

Fino al 20 marzo, in scena al Teatro Totò di Napoli la commedia scritta e diretta da Antonio Grosso e portata in scena da un poker di attori formato da Maria Bolignano, Giuseppe Cantore, Enzo Casertano e Francesco Procopio con l'aggiunta della voce fuori campo di Sergio Assisi. Clicca qui per tutte le informazioni

A Città della Scienza laboratori e attività per la Giornata mondiale dei Planetari

In occasione della ‘Giornata Internazionale dei Planetari 2022’ Città della Scienza celebra l'importanza del Planetario come strumento educativo che ci consente di apprezzare la grandezza e la bellezza dell'Universo. Clicca qui per tutte le informazioni