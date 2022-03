We Can Sport, a Napoli un grande evento gratuito dedicato a sport e inclusione

Sabato 12 marzo, dalle 10:00 alle 13:30 presso l’ex base Nato di Bagnoli, si terrà “We Can Sport”, il primo evento di sport e inclusione totalmente gratuito e aperto a tutti.

Organizzato da Enecta Free Fitness Napoli in collaborazione con Baskinsieme per promuovere il benessere fisico e mentale delle persone di qualsiasi età, sesso, forma fisica e provenienza. Una mattinata dedicata allo sport, con lezioni tenute gratuitamente da coach professionisti e momenti dedicati all’informazione relativa a tutte le iniziative di queste due associazioni che lavorano sul territorio di Napoli per rendere il benessere accessibile a tutti.

In programma lezioni di pilates e ginnastica posturale sensoriale, due tra gli allenamenti offerti ogni settimana da Enecta Free Fitness Napoli gratuitamente a chi abbia voglia di allenarsi all’aperto senza limiti economici, di preparazione atletica o altro.

A seguire due lezioni di baskin, il basket disegnato per tutti, dove regole di gioco, campo e ruoli, sono pensate perche’ persone normodotate e con disabilità, possano giocare insieme con l’obiettivo comune e tipico della pallacanestro.

“Con Enecta Free Fitness Napoli abbiamo pensato di appoggiare e sostenere la reltà di baskinsieme perche’ crediamo fermamente che lo sport debba essere accessibile a tutti senza nessuna barriera. Insieme vogliamo dare l’opportunità a chiunque ne abbia voglia di fare sport e creare una community eterogenea di persone con l’obiettivo condiviso di star bene con sé stessi e con gli altri” spiega Pierluigi Catalano, responsabile Free Fitness Napoli

“Siamo in continua attività per promuovere il benessere e sdoganarlo dai limiti comunemente riconosciuti. Abbracciare progetti come quello di baskinsieme dove una persona con disabilità è fondamentale quanto un normodotato perché la squadra sia completa e si possa giocare, per noi è linfa vitale. Ci teniamo che le persone conoscano e si avvicinino a realtà cosi profondamente inclusive.” aggiunge Federica Mele, responsabile social media Free Fitness Napoli