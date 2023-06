Oltre 1.200 cittadini di Paesi Terzi hanno partecipato al progetto Prima-Vera Campana

Sono oltre 1.200 i cittadini di Paesi Terzi (TCNs) residenti in Campania che hanno preso parte a “Primavera Campana. Per un’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania”, progetto giunto alla sua conclusione e concepito con l’obiettivo di aumentare la conoscenza della popolazione di Paesi Terzi in termini di opportunità di lavoro in generale e, nello specifico, nel comparto dei beni culturali campani.

Il progetto è stato co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 FAMI – Avviso pubblico n.2/2018 - PRIMA - PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti, per la presentazione di progetti di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/ Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione”, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di autorità delegata e dal Ministero dell’Interno, autorità responsabile.

L’iniziativa - coordinata dalla Regione Campania, soggetto capofila, attraverso Scabec S.p.A, società in house della Regione Campania e in partenariato con CNR-Iriss, INPS Direzione Metropolitana di Napoli, con la collaborazione di Anpal Servizi - è stata rivolta ai cittadini regolarmente presenti sul territorio italiano principalmente di età compresa tra i 18 e i 33 anni e provenienti da Paesi Terzi, tra i quali Albania, Bangladesh, Costa D’avorio, Eritrea, Ghana, India, Mali, Marocco, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Ucraina.

Per la realizzazione di questo progetto è stato attivato un corposo network di stakeholder regionali: Artide srls, Comitato per il Centro Sociale odv (Ex Canapificio), Confazienda, Cooperativa Aries, Formazione e Società, IRFoM Soc. Coop. Impresa Sociale, LESS Società Cooperativa Sociale Arl – ETS, Manageritalia Campania, Percorsi Consorzio di Cooperative Sociali, Projenia Soc. Coop. Sociale, Sannio Irpinia Lab, Università degli Studi di Napoli Parthenope - Dipartimento di Giurisprudenza. La comprovata esperienza di tutti i soggetti coinvolti ha contribuito all’approfondimento di materie quali il contributo socio-economico degli immigrati, la pedagogia, la didattica interculturale, il diritto dell’immigrazione e le analisi sociali dei processi migratori. Grazie all’esperienza dei partner di progetto sono stati organizzati workshop conoscitivi per rilevare competenze e attitudini professionali dei cittadini relativi ai settori dei beni culturali, del turismo e, più in generale, della promozione del territorio campano.

A seguito di questo percorso, che ha coinvolto complessivamente oltre 1.200 partecipanti attraverso 9 desk consulenziali posizionati in tutto il territorio campano, oltre 850 cittadini di Paesi Terzi hanno beneficiato di un bilancio di competenze personalizzato che consente loro di attestare le proprie conoscenze e capacità professionale.

Tra questi:

- 250 cittadini di Paesi Terzi hanno beneficiato di percorsi di formazione sull’autoimprenditorialità e sulle opportunità di impresa in Campania;

- 250 cittadini di Paesi Terzi hanno beneficiato di percorsi di formazione sui beni culturali della Campania, con moduli specifici in lingua italiana e visite guidate presso siti archeologici e di interesse culturale, tra i quali Teatro Romano di Benevento, la Chiesa di Santa Sofia, l’Arco di Traiano, il Museo Archeologico Nazionale Sannio Caudino, la Torre Medievale Caudium, gli Scavi di Oplontis con la Villa di Poppea, il Parco Archeologico di Paestum e Velia, il Museo della Cappella San Severo, il Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale di Napoli;

- 150 cittadini di Paesi Terzi hanno preso parte ad attività di formazione a distanza incentrate su alcune delle figure connesse al comparto della cultura, del turismo e della promozione del territorio; per loro, al termine del percorso, sarà anche possibile ottenere la certificazione delle qualifiche o di unità di competenze.

A valle di tutte queste attività, 40 partecipanti sono stati coinvolti in progetti di “work experience” presso alcune società campane, relativamente ai profili di “Social Media Manager” (20 allievi) e “Cuoco” (20 allievi).

Con riferimento alle imprese, il progetto ha previsto la realizzazione di 4 corsi sul Diversity management, ovvero sulla opportunità della diversità nei contesti lavorativi, ai quali hanno preso parte 60 datori di lavoro; in aggiunta sono stati realizzati circa 15 seminari informativi sull’individuazione delle discriminazioni sui luoghi di lavoro e dei relativi mezzi di contrasto, che hanno accresciuto la consapevolezza di circa 300 operatori pubblici e privati.

Sono stati, poi, coinvolti oltre 700 operatori, che hanno preso parte a 13 incontri informativi sul contributo socio-economico degli immigrati nell’economia regionale (associazioni del terzo settore, centri per l’impiego, sindacati). Circa 300 operatori dei servizi per l’impiego hanno partecipato a percorsi di aggiornamento in chiave interculturale, 500 operatori hanno preso parte a 5 follow up tecnici sugli strumenti europei della certificazione delle competenze. Sono stati realizzati interventi di mediazione a supporto degli operatori di 11 centri per l’impiego della Campania – il servizio è stato poi esteso anche ad altri che ne hanno fatto richiesta. Sono stati, infine, realizzati 5 open day – i primi 4 a Battipaglia, Castelvolturno, Benevento, Avellino e il quinto previsto nel pomeriggio a Napoli in occasione della giornata di chiusura del progetto – che hanno favorito il matching domanda-offerta tra imprese e cittadini stranieri.

Un denso programma di attività e una significativa partecipazione da parte dei cittadini di Paesi Terzi che hanno permesso il raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali del progetto, tra cui:

- qualificare il sistema dei servizi al lavoro, puntando allo sviluppo delle competenze interculturali degli operatori del settore;

- accrescere l’occupabilità dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti in Campania, promuovendo la messa in trasparenza e la valorizzazione delle competenze formali e informali funzionali al mercato del lavoro locale e la loro capacità di orientamento;

- promuovere sistemi di governance multi-livello e multi-attore con strumenti e modalità di cooperazione e coinvolgimento innovativi per gli operatori impegnati nelle politiche del lavoro (istituzioni, datori di lavoro, associazioni di categoria, terzo settore, immigrati e le loro comunità), in grado di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio;

- contrastare le discriminazioni nei confronti dei cittadini di Paesi Terzi residenti in Campania in ambito lavorativo e ogni forma di sfruttamento con particolare riferimento ai gruppi più vulnerabili, evidenziando il valore aggiunto e i benefici dell’integrazione lavorativa dei migranti.

Risultati che confermano il costante impegno della Regione Campania nel garantire ai cittadini dei Paesi Terzi un supporto informativo e formativo finalizzato ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso le politiche attive che sono sempre incentrate sulla dignità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infine, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, è stato realizzato anche il video “Campania: bellezza è inclusione”, filmato che è trasmesso all’interno delle stazioni e delle metro di Napoli Centrale e Salerno che, attraverso immagini suggestive, mette in luce la reale integrazione di cittadini di Paesi Terzi nel tessuto socio-economico regionale grazie allo svolgimento di attività professionali svolte insieme alla popolazione autoctona.