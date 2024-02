L'Antica Pizzeria Da Michele apre in Italia la sua 50esima sede nel mondo

"Arrivando alle 50 pizzerie nel mondo varchiamo un traguardo che sembrava incredibile nel 2012, quando abbiamo iniziato questa avventura di espansione - spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Contiamo di arrivare a 60 entro la fine dell’anno".

"L’apertura di Como sarà una festa in cui offriremo agli avventori la nostra margherita a ruota di carro, ormai famosa in tutto il mondo - continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Una modalità differente rispetto alle nostre solite aperture dirette al pubblico, che si sposa con l’evento che vogliamo dedicare alla sede numero 50".

"Como si sta trasformando in una meta turistica sempre più ricercata, il turista è sempre più attirato dalla bellezza del Lago di Como e anche dal cibo tipicamente italiano. Quale prodotto è più famoso al mondo se non la pizza? Ecco il perché abbiamo scelto di portare in città il nome più antico e famoso della pizza, l'Antica Pizzeria da Michele. Vogliamo dare l'opportunità ai nostri ospiti di assaporare il vero gusto della pizza napoletana. Ci aspettiamo una calorosa accoglienza, viste le numerose richieste che ci sono arrivate attraverso i social e le mail.Como sembra essersi entusiasmata dalla notizia della prossima apertura, i turisti, d'altra parte, saranno attirati dal lustro e dell'importanza dell'insegna", concludono i partner di Como.

La pizzeria sorge in pieno centro storico, tra la più famosa piazza Cavour e piazza del Duomo. Piazza Cavour è la piazza principale della città, direttamente affacciata sul primo bacino del lago di Como da cui partono le passeggiate lungo il lago e i battelli per la navigazione.

Il nuovo locale è composto da due piani, al piano terra si trovano la cucina, il bar, il forno e i servizi, oltre ai numerosi tavoli rigorosamente in marmo. Al primo piano altri tavoli e il laboratorio, dove viene preparato l'impasto per la pizza. Un grande logo al neon è collocato sulla parete principale ed è visibile in tutta la pizzeria. Un secondo neon accoglie il cliente appena varcata la soglia, di fronte al forno su una parete tonda con piastrelle.

All'interno ci sono circa 80 coperti e sono previsti tavolini esterni che verranno collocati tra piazza Cavour e via Caio Plinio Secondo, la via che collega il lago al Duomo di Como.