Ferrovie dello Stato cerca nuovo personale a Napoli: le figure richieste

Il gruppo Ferrovie dello Stato cerca neolaureati in Ingegneria per la Direzione business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia per la sede di Napoli.

In qualità di ingegnere di processi manutentivi junior si sarà inseriti in un contesto dinamico a diretto contatto con le realtà operative di Trenitalia, dove si acquisirà la conoscenza dei processi di manutenzione del materiale rotabile.

Al fine di favorire l'inserimento, verrà avviato/a ad un percorso di apprendimento delle competenze che porterà a supportare il responsabile nelle seguenti attività:

Assicurare le analisi dei guasti/malfunzionamenti, al fine di individuare azioni di miglioramento del materiale rotabile;

allineamento e ottimizzazione dei cicli/metodi/standard manutentivi anche attraverso la divulgazione e archiviazione della documentazione normativa tecnica;

gestione e aggiornamento del ciclo di lavoro e delle relative distinte di materiali in RSMS;

elaborazione e trasmissione a Ingegneria Industriale dei ritorni di esperienza al fine di diffondere eventuali best practices;

proposte di modifiche migliorative di prodotto/processo interfacciandosi con la competente struttura centrale di Ingegneria, compresi nuovi metodi di lavoro, per l'ottimizzazione del layout delle postazioni di lavoro e dei processi di impianto;

supporto alla competente struttura centrale di Ingegneria nel presidio dei Tavoli Tecnici, nell'analisi dei guasti ripetitivi e individuazione delle azioni tecniche correttive, nella redazione e valutazione documenti tecnici di gara per attività di manutenzione rotabili appaltate a terzi, nella definizione delle specifiche tecniche e funzionali di nuove attrezzature/impianti legati ai processi di manutenzione;

presidiare l'utilizzo delle nuove tecnologie per l'ottimizzazione dei metodi manutentivi (telediagnostica) e per l'analisi dei guasti;

curare, interfacciandosi con le competenti strutture centrali, la redazione di capitolati e specifiche tecniche necessarie ad appaltare presso ditte esterne attività legate alla manutenzione dei rotabili e delle infrastrutture/impianti tecnologici;

analisi e monitoraggio dei KPI di competenza.

Requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32); Ingegneria dei trasporti (LM-23); Ingegneria della Sicurezza (LM-26); Ingegneria Elettrica (LM-28); Ingegneria Elettronica (LM-29); Ingegneria Meccanica (LM-33);

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B1 del Quadro di riferimento europeo);

Gradita la conoscenza di Sistemi di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro.

Completano il profilo un'adeguata capacità di problem solving, capacità di pianificazione e organizzazione delle attività. Sarà considerato requisito preferenziale la residenza nella regione di riferimento.

Si offre assunzione diretta (l'inserimento avverrà con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato) come da CCNL della Mobilità/Area contrattuale attività ferroviarie, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e tanti altri vantaggi.

Candidature entro il 3 aprile all'indirizzo: https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=11201&job-title=neolaureata-o-processi-manutentivi-impianto-trenitalia-campania&location=italia-campania-napoli§or=trasporti-e-logistica&role=trasporti&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it .

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca anche figure di specialisti gestione del patrimonio immobiliare per RFI S.p.A., con sede Napoli, con contratto a tempo indeterminato.

Attività del ruolo:

Lo specialista gestione del patrimonio immobiliare

Analizza la situazione attuale del patrimonio immobiliare;

monitora l'andamento del mercato immobiliare in particolare delle locazioni e analizza i principali indici economici;

cura e aggiorna la banca dati patrimonio immobiliare;

dispone gli atti necessari per procedere alla locazione, alla concessione in comodato, agli accatastamenti, frazionamenti, rettifiche catastali, processi di precisazione, individuazione delle perimetrazioni di competenza, verifica le occupazioni senza titolo;

monitora la conformità ai dettami contrattuali (locazioni, comodati e installazioni impianti pubblicitari). Cura i rapporti con i locatari e i comodatari;

collabora con le varie strutture societarie e di altre società del Gruppo;

redige la reportistica tecnica - economica e ne cura l'archiviazione;

predispone verifiche catastali, richiesta dei pareri di non strumentalità, autorizzazioni per occupazioni temporanee, verifica impianti pubblicità. etc.

Requisiti richiesti:

Diploma di scuola secondaria superiore;

Ottima padronanza di Microsoft Office;

Conoscenza del programma SAP RE, del programma di disegno Autocad.

Requisito preferenziale:

Laurea in ambito economico o in Architettura/Ingegneria Edile;

Comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi;

Buona conoscenza della lingua inglese

Completano il profilo capacità di teamworking, analisi, comunicazione, negoziazione, problem solving e orientamento al risultato.

Candidature entro il 1° aprile all'indirizzo: https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=11181&job-title=specialista-gestione-del-patrimonio-immobiliare&location=ancona-bari-bologna-cagliari-firenze-genova-milano-napoli-palermo-reggio-di-calabria-roma-torino-trieste-venezia-verona§or=trasporti-e-logistica&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it&job_id=11167&arca24_client=fs&printMultilocatorSelector=1 .