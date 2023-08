Disneyland Paris cerca personale, selezioni anche a Napoli: come candidarsi

Opportunità di lavoro offerta dal noto parco divertimenti "Disneyland Paris". Ma la grande novità è che le selezioni si terranno anche a Napoli. “Vi aspettiamo a Napoli e a Palermo il 10 e 12 ottobre 2023 per raggiungere il Team di Disneyland Paris nelle professioni del turismo e della ristorazione! Cerchiamo talenti per vari posti nei nostri parchi, nei nostri hotel e nel Disney Village”, si legge in una nota.

Si ricercano: cuochi, camerieri, baristi, addetti alla ristorazione, receptionist e hostess, addetti alla biglietteria e molte altre figure. Previsti contratti a tempo determinato, ma anche indeterminato. La prima giornata di selezione, come detto, si terrà a Napoli presso lo Starhotels Terminus, in piazza Garibaldi dalle 9:30 alle 12:00.

Per candidarsi e per maggiori informazioni è possibile visitare il portale del parco divertimenti, cliccando qui.