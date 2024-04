Newmartina cerca personale: ecco come candidarsi

"Finalmente posso offrire l'opportunità per qualcuno di voi di venire a lavorare nel mio negozio a Napoli. Cerchiamo addetti alle vendite. Se avete esperienza meglio ancora. Ovviamente dovete essere maggiorenni. Dovete avere amore per il lavoro, voglia di lavorare, massimo impegno disponibilità e bisogna essere brave persone. Non mi importa dei titoli di studio ed è uguale se maschi o femmine. Sono emozionata, non vedo l'ora di darvi lavoro".

E' il post con il quale la TikToker Newmartina presente sui social con oltre 7 milioni di follower, cerca personale per il suo store di vico Ferrovia 17/18, che è anche location delle storie con le quali è divenuta nota online.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per candidarsi basterà inviare la propria a: Jobs@newmartina.it.