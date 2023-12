Ferrovie dello Stato cerca personale a Napoli e in provincia per Metropark: l'annuncio

ll Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca operatori della sosta per Metropark S.p.A. da inserire sul territorio italiano, in particolare nelle sedi di Napoli, Afragola, Milano, Padova, Udine.

La risorsa ricercata si occuperà di:

Curare le attività di assistenza diretta alla clientela per il corretto utilizzo del parcheggio;

Assistere la clientela nelle attività di pagamento della sosta mediante l'utilizzo della cassa automatica;

Effettuare le attività di manutenzione di bassa complessità (pulizia casse automatiche, rimessa in servizio impianti tecnologici servizio, piccole riparazioni);

Segnalare ai tecnici gli interventi da effettuare nell'area per il mantenimento in efficienza e la continuità dell'esercizio del parcheggio;

Provvedere all'inserimento delle operazioni di svuotamento, ripristino e rendicontazione del denaro contante degli incassi e dei fondi resti presenti nelle casse.

Requisiti richiesti

Diploma;

Buon uso del pc e delle tecnologie;

Buona conoscenza di Office, con particolare riferimento ad outlook, excel e word per attività di registrazione e imputazione dati;

Manualità nell'utilizzo degli attrezzi da lavoro per le attività di manutenzione e riparazione;

Sarà considerato requisito preferenziale esperienza pregressa nel ruolo di almeno 12 mesi e conoscenza dei gestionali specifici degli impianti di parcheggio (es. SKIDATA, HUB);

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.



Completano il profilo: orientamento al cliente, tensione al risultato, problem solving e capacità di integrazione nel team.

Candidature aperte fino al al 17/12/2023 all'indirizzo: https://fscareers.gruppofs.it/job/view-job.php?id=10465&job-title=operatori-della-sosta-sedi-varie&location=italia§or=altro&role=altro&company-name=gruppo-ferrovie-dello-stato-italiane&language=it .

Il contratto è a tempo determinato.

Chi è Metropark

Metropark, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è specializzata nella gestione ed erogazione dei servizi di sosta anche al fine di favorire l'integrazione modale. La mission è valorizzare un asset chiave nella catena del viaggio, progettare e realizzare aree di sosta per mezzi pubblici e privati a servizio delle stazioni ferroviarie e contribuire alla loro accessibilità, favorendo il ruolo delle stazioni come hub di intermodalità in un'ottica integrata e sostenibile.