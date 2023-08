PalaPizza cerca personale: le posizioni aperte, prova retribuita

La nota pizzaria PalaPizza di Enrico Di Pietro cerca personale. Il locale di Frattamaggiore, come si legge sui social, cerca camerieri e personale di sala con e senza esperienza. La prova, scrivono nel post, sarà retribuita.

Questo l'annuncio: "Hai voglia di lavorare ma non trovi nulla che ti piaccia? Sei nel posto giusto! Ricerchiamo personale di sala CON o SENZA esperienza! Puoi chiamare ai numeri che trovi in foto o passare dalle 18:30 in pizzeria, via Vittoria n°36!"