Kentucky Fried Chicken apre un nuovo ristorante nel napoletano: ci sarà anche la corsia drive-thru

Anche al Sud Italia il gusto di KFC arriva direttamente al volante. Il 15 dicembre apre a Sant’Antimo, nel napoletano, il primo ristorante del Mezzogiorno con corsia drive-thru, aperta tutti i giorni dalle 11 all'1 per chi vuole acquistare il pollo senza scendere dall’auto.

Con l’inaugurazione di KFC Sant’Antimo, il brand consolida la sua presenza in Italia: si tratta infatti del 68esimo ristorante nel Paese, e del quinto in Campania dopo i KFC di Napoli, Marcianise, Pompei e Mercogliano.

Il nuovo ristorante e? gestito in franchising da 2K16, a cui fanno capo altri 3 ristoranti del brand nella regione. Antonio Laiena di 2K16 afferma: “Con l’apertura di KFC Sant’Antimo aggiungiamo un altro importante tassello alla nostra partnerhsip con KFC Italia, dopo le aperture negli ultimi anni dei ristoranti di Pompei, Marcianise e Napoli Carita?, nel pieno centro della citta?. Siamo felici di inaugurare in Campania il primo locale con la corsia drive, e di offrire cosi? ai napoletani la possibilita? di acquistare e gustare il pollo fritto anche in macchina. Ma siamo anche molto orgogliosi di aver creato, con questa nuova apertura, altri 60 nuovi posti di lavoro sul territorio campano”.