Aumenti Rc Auto: Napoli è la più cara d'Italia

Nuovi aumenti per l'assicurazione auto. A lanciare l'allarme è l'osservatorio Ivass, Istituto per la vigilianza sulle assicurazioni. Secondo l'ente, nel mese di gennaio in Italia i premi sono aumentati del 7,5 per cento su base annua. Napoli era e resta la città italiana con il costo dell'assicuarazione auto più alto: 560 euro all'anno di media. A seguire, Prato (533) e Caserta (500). Cifre astronomiche se si pensa che la media nazionale è di 389,10 euro.

"Non si arresta la corsa dei prezzi della Rc auto - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori - Pur rallentando rispetto al balzo del 7,9 per cento di dicembre, si tratta di un rincaro lunare, ingiustificato e vergognoso che mira solo a rimpinguare i profitti, salvaguardandoli dall'inflazione e facendo cassa sugli automobilisti. Per trovare un prezzo medio più alto si deve tornare al gennaio 2020 quando era pari a 395,60".

Pur attestandosi in cima alla classifica dei costi, almeno Napoli non è tra le città con il maggiore aumento. Alessandria, Lecco, Vercelli e Biella fanno registrare un +10 per cento, Milano si ferma al 9,9. Roma, Barletta, Belluno e Novara arrivano al +9,8. Tra le città con gli aumenti più bassi troviamo Catanzaro (+3,3), Nuoro (+3,7) e Rimini (+4).