Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

ll rocker puteolano Plato compie 50 anni e sembra non aver perso la voglia di sorprendere e far apprezzare il suo progetto artistico. La sua carriera ebbe origini come animatore radiofonico per poi far nascere il vero progetto musicale che lo accosta al grande Vasco Rossi . La sua attività inizia cosi il suo percorso naturale ed inizia ad avere la grande visibilità e il seguito che sino ad oggi lo consacrano il vero cantante del web con i suoi pezzi che vanno da " I ragazzi del bar " alle "mie emozioni". Questi i brani che hanno dato vero impulso alla carriera dell'eterno giovane Rocker puteolano. Sono innumerevoli anche le sue partecipazioni televisive e radiofoniche che nel corso degli anni gli hanno dato la possibilità di realizzare dei veri e propri tour nelle più svariate località italiane.