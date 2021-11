Passepartout, in arrivo il nuovo video PeppOh

Il 17 novembre, fuori su YouTube il video di “Passepartout”, altro singolo del Soulman di Napoli PeppOh,

estratto dall’album MOOD Street. Il brano è prodotto da Dj Cioppi per Area Nord Ammò ed il video è a cura di

Federico Sfera e Carlo Marzullo.



Dopo l’uscita di “Ora sono Qui”, singolo anch’esso contenuto in MOOD Street, è finalmente fuori il videoclip di una

delle canzoni più romantiche e sincere dell’album, ancora una volta con la regia di Federico Sfera e con la

partecipazione come attori protagonisti di Luciana Donadio e di Simone Borrelli, il “Pequeno” di Ultras, questa volta

in una veste decisamente più soft ma molto interpretativa, intima e passionale.



Un brano più vicino allo stile Indie, un NeoSoul pieno di nostalgia d’amore, versi scritti di getto in una notte che

raccontano il bello ed il brutto dell’essere innamorati per davvero, tanta passione mista alle insicurezze, alle

mancanze ma soprattutto a tutto ciò che una coppia riesce a condividere usando l’Amore come cura, una chiave per aprire tutte le porte, un vero e proprio Passepartout.



“Ritornavo da un mio concerto - afferma PeppOh - e non riuscivo a prender sonno, tipo quando sei talmente stanco

e sfiancato che non riesci nemmeno a dormire e si sa che quando non dormi, pensi. Pensi a ciò che ti manca, a ciò

che avevi ed ora non hai, pensi a ciò che hai vissuto e ciò che avresti voluto. Pensavo all’amore, a quanto può essere bello e a quanto può fare bene amare ed essere amati. È proprio così che è nata Passepartout, vivendo e rivivendo quell’amore che quando arriva non avvisa e che quando va via lascia il segno indelebile del suo passaggio. Scrissi di getto il testo e abbozzai anche una melodia che inviai subito a Dj Cioppi, erano le 6 del mattino, ed il giorno seguente andai da lui per produrre il beat e registrare subito la canzone (che, secondo me, è la più forte dell’album). Con Federico cominciammo, durante il secondo lockdown, a ragionare sul video e lui è riuscito a mettere su uno storyboard che raccontasse a pieno le mie emozioni. La maestria di Simone Borrelli, grandissimo attore e mio caro amico che “parla senza parlare”, ha poi fatto il resto”.



Il video di “Passepartout” è un concentrato di amore, stati d’animo contrastanti e citazioni. Le luci, dapprima fredde

e poi calde, esaltano il passaggio da uno stato cupo, quasi depressivo del protagonista alla rinascita attraverso

quell’amore che nutre, cura le ferite e fa ritornare a vivere e a sorridere. Anche la metafora dei pesciolini rossi è

proprio l’esempio di condivisione degli stessi luoghi, delle stesse emozioni e delle stesse passioni e non è un caso che vengano proiettate nel videoclip le scene di “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” ad inizio video e la famosa scena dei baci del ben noto “Nuovo Cinema Paradiso” in chiusura, due estratti che raccontano esattamente il significato del testo della canzone.



Il brano è presente in “MOOD Street” (link all’album: www.fanlink.to/MOODStreet ), terzo album di PeppOh.

Il videoclip è a cura di Carlo Marzullo (aiuto regia) e di Federico Sfera alla regia, autore di un lavoro eccezionale sotto ogni aspetto, dalla storia alla direzione artistica, dalla fotografia al montaggio, un vero giovane fuoriclasse delle arti visive che ha dato tutto sé stesso e anche di più per la realizzazione dell’opera.



Menzione speciale per Simone Borrelli, già noto al pubblico del Teatro e del Cinema, che ha messo in scena tutta la sua straordinaria capacità interpretativa e la sua eleganza al servizio di questa canzone d’amore proprio con la suaattuale compagna Luciana Donadio, costumista che questa volta è di fronte all’obiettivo e non dietro le quinte.