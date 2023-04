Al Teatro Bracco, il 6 aprile, l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli ha eseguito la Messa da Requiem in Re minore K626 di W.A. Mozart, direttore Giuseppe Mallozzi. Atmosfera particolarmente mistica ed esecuzione intensa e commossa che, come ha sottolineato il Maestro Mallozzi nella sua presentazione, consente un’immedesimazione tra compositore, esecutori, musica e parole che spingono ad un percorso personale di introspezione. La folta platea di spettatori intervenuti ha seguito con particolare attenzione e sentimento lo svolgersi della musica. Nella presentazione è stato fatto riferimento al percorso virtuoso che negli anni ha intrapreso l’Orchestra laddove i giovani musicisti risultano completamente integrati con i loro maestri. Molto apprezzata la presenza di alcuni piccolissimi violinisti. Per l’occasione l’Orchestra era coadiuvata da i cori “Voci delle Arti”, “Luigi Porro” e le voci del Liceo Musicale Boccioni Palizzi, con i direttori: Antonio Berardo, Marco Simoncini e Sabrina Messina.

Tanti applausi per tutti.

(Domenico Salerno)