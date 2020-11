Lutto nel mondo della cultura: addio a Gambari, ex direttore del Parco Archeologico di Ercolano

Grave lutto nel mondo della cultura. Si è spento nel tardo pomeriggio di giovedì Filippo Maria Gambari, ex direttore del Parco Archeologico di Ercolano.

"Ci ha lasciato Filippo Maria Gambari stimatissimo archeologo e Dirigente MiBACT, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano da settembre 2016 ad aprile 2017 e membro del Consiglio di Amministrazione di questo Parco. Non ho parole da esprimere, sono stato colpito troppo nel profondo per questo ulteriore accadimento. Filippo aveva avviato i primi passi amministrativi del Parco e potere contare sulla sua incredibile esperienza e sulle sue conoscenze profonde tanto nell’archeologia quanto nella gestione dei beni culturali, infondeva entusiasmo e fiducia in tutti. Il tratto umano e il rigore professionale formavano un tutt’uno che ti facevano rispettare ed amare Filippo. Ho lavorato con Filippo braccio a braccio nel Consiglio di Amministrazione ed ho condiviso con lui sempre un’unione di intenti e di progetti. Una persona rara, di eccezionale levatura. Un collega e amico generoso. Perdiamo un punto di riferimento fondamentale. Sono sconvolto dalla notizia ma sin d'ora tutti sappiamo quanto peserà la sua dipartita. In questo momento provo un senso di smarrimento e un profondo dolore che sono certo condividono tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui”. Così l'attule direttore del Parco Francesco Sirano.

“Lo abbiamo conosciuto e ammirato nella complessa fase di avvio del Parco - aggiunge Jane Thompson Manager dell’Herculaneum Conservation Project - quando si divideva tra la Sardegna ed Ercolano con puntualità e costanza. Un vero esempio di pubblico servizio".

Tutti i dipendenti del Parco, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del team HCP alla famiglia, hanno voluto manifestare il loro cordoglio ai suoi affetti.