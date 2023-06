Feltrinelli Piazza dei Martiri, serata di festa con tanti ospiti per la riapertura

Serata di festeggiamenti per l'apertura della rinnovata libreria Feltrinelli in piazza dei Martiri, dopo lo stop di alcuni mesi per gli interventi di restyling dei locali.

Martedì 11 luglio, a quasi 22 anni esatti dall'inaugurazione del 12 luglio 2001 con il concerto di Edoardo Bennato, si terrà un happening che vedrà la partecipazione di tanti ospiti, tra cui Erri De Luca, Viola Ardone, Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella, Titti Marrone, Rachele Furfaro, Wanda Marasco.

L'appuntamento è fissato per le ore 19.30.