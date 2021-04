Dal 1° maggio riapre il Cinema Vittoria: gli orari degli spettacoli e la programmazione

Il Cinema Vittoria riapre i battenti al pubblico. Da sabato 1° maggio, infatti, lo storico cinema collinare di via Piscicelli riaprirà le sue porte dopo il lunghissimo stop dovuto alle misure governative anti-Covid. Una bella notizia per tutti gli appassionati e non.

Il primo film in programmazione, nella sala grande, sarà il premio Oscar "Nomadland", con doppio spettacolo alle ore 17,00 e alle 19,15.

Nell'altra sala, invece, sarà proposta una versione in 4K restored di "In the Mood for Love", con spettacoli alle 17,15 e alle 19,30.