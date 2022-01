Cimitero delle Fontanelle, riapertura ai turisti entro la primavera?

La Commissione comunale Cultura e Turismo, presieduta da Luigi Carbone, ha incontrato l'assessora al Turismo Teresa Armato per discutere delle linee di indirizzo e delle azioni messe in campo per migliorare l'offerta turistica della città di Napoli.

Infopoint, istituzione della Camera del Turismo e della Cultura, riapertura al pubblico dei siti chiusi di grande richiamo come il Cimitero delle Fontanelle: queste le principali proposte della Commissione. L'assessora ha ribadito che è in corso l'attività di costruzione di proposte turistiche, condivise anche nel gruppo di lavoro per le attività culturali creato dal Sindaco. Entro la prossima estate potrebbero essere presentate le prime proposte.

La situazione del Cimitero delle Fontanelle: riapertura entro la primavera?

Sulla riapertura del Cimitero delle Fontanelle, sollecitata dalla consigliera Alessandra Clemente (gruppo Misto), l'assessora Armato ha ricordato come l'Amministrazione comunale abbia lavorato da subito per garantirla: se i tempi verranno rispettati, entro la primavera il sito potrà essere reinserito nei pacchetti turistici.

Riaprirlo e renderne gratuito l'accesso è stata la proposta di Toti Lange (gruppo Misto), poi ripresa dalla commissione, mentre Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) ha invitato il Comune a fare in modo di creare le condizioni più adatte ad ospitare turisti e a costruire un'offerta adeguata alla tipologia di visitatori che si intende attrarre.