Chiude dopo 10 anni il Nuovo Teatro Sanità: "Scusateci"

È finita, dopo 10 anni, l'avventura del Nuovo Teatro Sanità di via San Vincenzo. Ne danno l'annuncio i gestori, con un lungo post sui social network. Corredato da un'immagine che dice più di molte parole: le poltrone rosse vuote smontate dal teatro, riposte sul marciapiede.

Il post

"A tutte le persone che hanno amato le nostre stagioni teatrali; mangiare la pizza con noi e la compagnia dopo lo spettacolo; a quelli che si sono sentiti a casa e che hanno applaudito e criticato le nostre produzioni; a quelli che ci hanno seguito e sostenuto, trasformando questo luogo in un teatro: a loro, diciamo grazie!

Alle giovani compagnie e ai giovani artisti che qui si sono formati e che con il loro entusiasmo ci hanno dato la forza di andare avanti, sempre, ricordandoci perché avevamo scelto questo lavoro: a loro diciamo grazie! Ogni loro vittoria sarà sempre anche la nostra.

A tutti i giornalisti, gli artisti che hanno scelto di contribuire al nostro progetto, a coloro che hanno donato la loro arte e la loro umanità, che hanno messo la passione davanti ai soldi: a loro diciamo grazie!

A tutte le persone che in questi mesi hanno chiesto, telefonato, mandato messaggi per sapere quando avremmo ricominciato la nostra stagione: a tutti voi, a cui abbiamo detto che non avremmo "chiuso" costi quel che costi...a voi diciamo: scusateci!

Perché no, non ce l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a mantenere la parola. Ma ci abbiamo provato fino alla fine e in realtà scrivendo questo post ci stiamo ancora sperando e provando.

Ahinoi...Non sempre le belle storie hanno il lieto fine…

Noi come artisti e gruppo organizzativo esisteremo sempre! Offriremo sempre una proposta culturale innovativa che guarda ai giovani; continueremo in questa chiesa a fare formazione gratuita per i ragazzi del quartiere e le loro mamme; continueremo a creare aggregazione e proveremo a reinventare la nostra identità. Gli spettacoli li faremo da qualche altra parte, in altri luoghi, in altre "case". Purtroppo queste poltrone resteranno vuote come in questa foto, purtroppo nella Chiesa dell'immacolata e San Vincenzo dove da dieci anni opera il Nuovo Teatro Sanità, la magia dell'incontro tra persone nella forma sacra e professionale del teatro non ci sarebbe mai dovuta essere e non ci sarà più".