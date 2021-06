Sei regioni passano in zona bianca, la Campania resta ancora gialla

Migliorano tutti i dati in Campania che dovrà però attendere almeno un'altra settimana prima di passare nella zona con meno restrizioni

Come ogni venerdì c'è attesa per le decisioni del ministero della Salute sui passaggi in zona bianca delle regioni più virtuose nella lotta al Covid-19. Da lunedì 14 giugno dovrebbero diventare bianche Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, provincia di Trento e Puglia.

Campania resta gialla

La Campania, a meno di sorprese dell'ultim'ora, dovrà attendere ancora prima di passare nella zona con meno restrizioni, nonostante si registri nella regione, secondo i dati Gimbe, un calo del 33% dei nuovi positivi nell'ultima settimana. Buone notizie anche dagli ospedali con i posti letto occupati da pazienti Covid scesi al 13% e solamente al 7% per quanto concerne i ricoveri in terapia intensiva.

Vaccinazioni in Campania

Positivi anche i dati sulle vaccinazioni. In Campania le dosi somministrate sono 3.944.680 (il 90% di quelle ricevute). Vaccinato, sempre secondod ati Gimbe, con il ciclo completo il 74,5% degli over 80, il 34% della fascia 70-79 e il 30% di quella 60-69 anni.