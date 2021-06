Campania sempre più vicina alla zona bianca: tutti i dati e cosa cambierebbe

Nell'ultima settimana sono calati i contagi in Campania e diminuiscono costantemente i ricoveri in ospedale di pazienti Covid

Sono 40 milioni gli italiani che risiedono attualmente in regioni che sono in zona bianca. Crescono le speranze per la Campania per il passaggio nella zona con meno restrizioni già dal 21 giugno. La decisione dovrebbe essere presa domani dal ministero della Salute dopo l'ultima verifica sull'andamento dei contagi.

Dati da zona bianca

Prendendo in esame l'ultima settimana, si evidenzia in Campania una media di 140-150 contagi giornalieri, con un trend in netto miglioramento rispetto alle scorse settimane. Sono in calo costante nell'ultima settimana anche i ricoveri in ospedale di pazienti Covid (-152) e in terapia intensiva (-20).

Vaccinazioni

Prosegue spedita la campagna vaccinale. Dopo il chiarimento tra De Luca e il ministero della Salute sull'opportunità di dare come seconda dose agli under 60 Pfizer o Moderna a chi ha ricevuto nella prima Astrazeneca o Johnson&Johnson, sono stati programmati nuovi open day con l'obiettivo di arrivare alla sospirata immunità di gregge entro luglio nei Capoluoghi di provincia campani. Ad oggi è stato somministrato il 93% delle dosi ricevute in Campania: 4.184.211 su 4.463.588.

Cosa cambierebbe in zona bianca

In zona bianca resta l'obbligo di indossare la mascherina e permane il divieto di assembramenti, ma sono molte le novità. Non c'è più il coprifuoco notturno e ci si può dunque spostare senza limiti di orario. Regole meno vincolanti per i ristoranti: nessun limite alle presenze al tavolo all'aperto, mentre è tollerato un massimo di sei commensali al tavolo se il locale è al chiuso. Non ci sono limiti di orario nelle aperture.