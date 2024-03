Vomero, nuovo allarme per infiltrazioni: tecnici al lavoro in via Luca Giordano

Dopo i ripetuti allarmi delle scorse settimane, torna l'apprensione al Vomero. Tecnici di ABC stanno facendo verifiche in via Luca Giordano, all'altezza dell'incrocio con via Cimarosa, dopo essere stati allertati per presunte infiltrazioni in un edificio.

L'ispezione riguarda la rete dell'acquedotto e le condotte fognarie. La presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino sta seguendo la vicenda.