Strada cede sotto il peso di un autobus: paura al Vomero

Paura nel quartiere Vomero dove, in via Aniello Falcone, si è aperta una voragine mentre stava transitando un bus. Stando alle immagini, diffuse dal noto speaker radiofonico Gianni Simioli, la strada avrebbe ceduto sotto il peso di un autobus di linea ANM. Tanti i commenti sui social che le immagini stanno raccogliendo, con i cittadini che denunciano anche altre criticità registrate in altre zone della città.

L'episodio è avvenuto proprio mentre inizia lo sciopero di 24 ore dell'Usb. Protagonista un bus della linea linea 128, il cui autista è riuscito a mantenere la calma e a mettere in sicurezza le persone a bordo.

"Solo per caso non c'è stato alcun ferito e non si è assistito ad una tragedia dove poi non paga nessuno, se non le vittime - spiega lo stesso simioli - Una città abbandonata, in cui ora si chiuderà un'altra strada importante e si aprirà l'ennesimo cantiere. I cittadini napoletani meritano più sicurezza e più rispetto".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery