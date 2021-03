Sciopero Anm di 24 ore: quali mezzi funzionano e quali no

Come sta andando lo sciopero indetto da Usb per l'8 marzo

Mattinata di disagi per gli utenti del trasporto pubblico napoletano. Pochi i mezzi in funzione a causa dello sciopero di 24 ore indetto dalla sigla sindacale Usb, e pericoloso - ma per fortuna senza conseguenze - incidente al Vomero con un bus rimasto bloccato in una profonda e ampia buca creatasi in via Aniello Falcone.

L'adesione tra gli addetti ai bus Anm allo sciopero si è attestata al 23,4%, come comunicato dalla stessa Azienda Napoletana Mobilità, mentre si è attestata tra il 50 e il 60% secondo l'Usb.

Per quanto riguarda gli altri mezzi pubblici, chiuse le funicolari di Chiaia e Montesanto, attivo invece il servizio della Linea 1 della metro, così come quello della Funicolare centrale.

La voragine in via Falcone

"Questo cedimento stradale rappresenta le condizioni reali in cui versano le strade della nostra città. Chiederò immediatamente una relazione agli uffici competenti e scopriremo le cause del cedimento e ogni tanto sarebbe importante scoprire anche i colpevoli". È così che il presidente della commissione consiliare Mobilità, Nino Simeone, ha commentato il cedimento in via Aniello Falcone in cui è rimasto coinvolto un autobus.

Protagonista un bus della linea linea 128, il cui autista è riuscito a mantenere la calma e a mettere in sicurezza le persone a bordo.

"Solo per caso non c'è stato alcun ferito e non si è assistito ad una tragedia dove poi non paga nessuno, se non le vittime - spiega l'Usb - Una città abbandonata, in cui ora si chiuderà un'altra strada importante e si aprirà l'ennesimo cantiere. I cittadini napoletani meritano più sicurezza e più rispetto".