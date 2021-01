Voragine spaventosa sul marciapiede: allertati tecnici di acquedotto e fognature

Sprofonda il sottosuolo di via De Meis all'altezza del civico 120. Il cedimento di un marciapiede ha permesso ai vigili del fuoco accorsi sul posto di scoprire una voragine ben più ampia nel sottosuolo, su tutta la carreggiata e profonda 10 metri quadrati, per una larghezza di oltre 20 metri.

Per verificare il potenziale coinvolgimento di strutture limitrofe, oggi i vigili del fuoco hanno effettuato una ispezione nel sottosuolo che ha fortunatamente escluso, al momento, rischi per cose e persone per quanto siano chiaramente visibili tutti i sottoservizi (cavi, condotte etc) che costituiscono la "città sotterranea". Per la sicurezza dell'area presidio della polizia municipale e allertati tecnici di acquedotto, fognature e altri servizi essenziali.