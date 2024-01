Maltempo: problemi per il traffico aereo, volo Napoli-Genova dirottato

Tre voli diretti all'aeroporto di Genova sono stati dirottati stamani a causa del maltempo, uno dei quali proveniva da Napoli Capodichino.

Quello da Napoli, un volo Ryanair, è stato fatto atterrare a Pisa così come un altro volo diretto a Genova proveniente da Bruxelles. Il terzo, di Ita Airways e proveniente da Roma, è stato spostato su Milano Linate.

Maltempo

Il maltempo sta colpendo in queste ore gran parte del paese. A Genova non si stanno registrando allagamenti particolarmente gravi sebbene la situazione sia critica. A Napoli l'allerta meteo della protezione civile è stata diramata per la giornata di domani 6 gennaio.