Anni di violenze sessuali sulla figlia: 43enne in manette

Nel pomeriggio di ieri, a Torre del Greco, i carabinieri della stazione corallina insieme a quelli della Sezione Operativa della Compagnia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Torre Annunziata hanno arrestato un uomo di 43 anni, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia commessi rispettivamente ai danni della figlia e dei familiari conviventi.

L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia della madre della ragazza che una notte aveva sorpreso il marito disteso sulla figlia 16enne nuda sul letto. Le delicate indagini hanno permesso di ricostruire un allarmante quadro familiare, fatto di continue violenze e soprusi, in cui l'indagato avrebbe iniziato ad abusare sessualmente della figlia, ora adolescente, da quando la stessa aveva appena dieci anni. L'uomo è stato tradotto presso il carcere di Napoli - Poggioreale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.