Pretende sesso in cambio di un passaggio: 31enne arrestato per violenza sessuale

Questa mattina i Carabinieri di Airola, su richiesta della Procura di Benevento, hanno tratto in arresto un 31enne, residente a Benevento, originario della Costa d’Avorio, accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una sua connazionale .Le indagini sono partite subito dopo la denuncia della vittima che è stata soccorsa lungo la strada statale nei pressi di Airola da una passante, che l’aveva notata camminare sul ciglio della strada, a piedi nudi ed in evidente stato di agitazione.

Prima di essere ascoltata, la donna è stata assistita dal personale del 118 che ha accertato la presenza sul volto e sul collo di diversi graffi, nonché la tumefazione dell’occhio e dello zigomo destro. La vittima, poi, ha raccontato che la violenza sessuale si sarebbe consumata mentre si trovavano in macchina di rientro da Napoli.

L'arrestato, in sostanza, avrebbe preteso un rapporto sessuale come "prezzo da pagare" per aver accompagnato la connazionale in macchina fino a Napoli e, dinanzi al suo rifiuto, l'avrebbe violentata, impedendole di chiedere aiuto. La vittima sarebbe poi riuscita a fuggire dall'auto prima, come detto, di essere soccorsa da un passante.

Le indagini hanno permesso di raccogliere gli elementi necessari per l’identificazione dell’indagato e di accertare - attraverso le immagini di videosorveglianza - che il racconto della vittima fosse veritiero sul transito dell'auto in luoghi ed orari emersi dalla denuncia. L'uomo, in attesa di ulteriori accertamenti, è stato posto agli arresti domiciliari.