Vessava la moglie da tempo e aveva un fucile in casa: arrestato

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato per detenzione di arma clandestina alterata un 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine. La moglie ha raggiunto la tenenza per denunciare le vessazioni che era costretta a subire e ha poi raccontato che il marito detenesse un fucile illecitamente.

I militari hanno immediatamente perquisito l'abitazione e in alcune buste, nascoste sotto il balcone dell'abitazione, rinvenuto e sequestrato un fucile Franchi calibro 12 con calciolo tagliato e canne mozzate. L'uomo non ha saputo fornire giustificazioni alla detenzione dell'arma alterata ed è stato arrestato. È ora in carcere, in attesa di giudizio.