Violenza sulle donne, le iniziative in campo a Napoli e provincia

Sta facendo discutere in questi giorni l'ennesimo femminicidio, questa volta della giovanissima Giulia Cecchettin. Intanto al Comune di Napoli e nella Città metropolitana il sindaco Gaetano Manfredi presenterà nei prossimi giorni novità riguardanti l'impegno istituzionale contro la violenza sulle donne.

Martedì 21 novembre, alle ore 9 a Melito, Manfredi inaugurerà infatti la casa-famiglia intitolata a Teresa Buonocore per le donne vittime di violenza, questa in un bene confiscato alla criminalità ed organizzata nel Comune di Melito. Saranno presenti, con Manfredi, il consigliere delegato Salvatore Flocco, i responsabili delle associazioni assegnatarie e la figlia della mamma-coraggio di Portici che fu uccisa per aver denunciato l'uomo che aveva abusato della figlia di 8 anni.

Il villino diventerà una casa-famiglia per donne vittime di violenza e, proprio sulla base della proposta progettuale presentata dalle associazioni il sindaco metropolitano Manfredi ha deciso di intitolarlo a Teresa Buonocore.

Nel frattempo a Napoli – sottolineano da Palazzo San Giacomo – continua l'attività dei centri anti-violenza comunali. I risultati dei Cav verranno presentati lunedì 27 alle ore 12 in sala giunta di Palazzo San Giacomo dal sindaco Manfredi e dall'assessore alle Pari opportunità Emanuela Ferrante.

Sabato 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà una marcia nelle strade del centro insieme a organizzazioni sindacali e associazioni impegnate nel sociale.