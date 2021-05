Picchia la convivente davanti alla figlia piccola: in manette

Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti domenica sera in via Dario Fiore per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, dopo essere entrati nell'abitazione sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima, in presenza della figlia minore, di comportamenti violenti del convivente il quale, già in altre occasioni, l'aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi.

L'uomo, un 41enne venezuelano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.